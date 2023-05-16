Україна розраховує на 40-50 винищувачів F-16 від союзників, — Міноборони

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Київ сподівається, що союзники об'єднаються і приймуть рішення про передачу українській стороні декількох десятків західних винищувачів F-16.

Про це він сказав виданню Politico.

"Україна хоче загалом від 40 до 50 F-16, щоб сформувати три-чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань", - йдеться у статті видання, яке цитує радника міністра.

Потреба в сучасних літаках, як зазначачють в Міноборони, стала гострішою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані бомби, які досягають цілей на великих відстанях.

Україні наразі не має нічого, "що могло б зупинити російські літаки", які запускають такі бомби, підкреслив Сак.

"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів – це дуже багатообіцяючий знак", – підсумував він.

Нагадаємо, що дійсно раніше мета Києва щодо створення "танкової коаліції" була досягнута. Україна отримала десятки танків, зокрема, Leopard 1, 2 від різних союзників. Хоча тривалий час ця позиція була закрита: західні партнери відмовлялися передавати важке озброєння.

Наразі триває аналогічна дискусія щодо винищувачів, зокрема, F-16. Міністр оборони України Олексій Резніков розповідав, що партнери затягують із передачею ЗСУ сучасної авіації адже ці системи складні й потребують обслуговування і великих фінансових витрат.