Міністр оборони пояснив, чому Захід затягує з передачею Україні винищувачів F-16

Західні партнери затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16, оскільки ці системи складні, а також вони потребують обслуговування і великих фінансових витрат.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає "Радіо Свобода".

"Це найскладніша, найдорожча система, яка потребує обслуговування, запчастин, а головне, озброєння... Це рішення прагматичне і партнери рахують гроші, всі рахують гроші, рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, прийняти рішення дати нам літаки це означає, що всі країни мають бути готові дати літаки, запчастини і обслуговування. І це буде мова вже йти не про сотні мільйонів допомоги, а мільярди", - зазначив він.

Міністр наголосив, що потрібно дякувати партнерам, бо якщо вони приймають рішення, то вони дуже відповідальні і вони виконують свої обіцянки.

"Наприклад, три сімки (M777 – Delo.ua), це пушки, які дали американці в травні минулого року, вони продовжують забезпечувати їх запчастинами і так далі. Тому це питання прийняття прагматичного рішення, чому я вірю оптимістично, що воно буде", – запевнив Резніков.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що дискусія з партнерами про передачу Україні західних літаків триває, це рішення неодмінно буде ухвалене.