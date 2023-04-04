Резніков про західні літаки для України: дискусія триває без пауз

Дискусія з партнерами про передачу Україні західних літаків триває, це рішення неодмінно буде ухвалене.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише пресслужба міністерства.

"Чергові повітряні атаки російських злочинців на мирні українські міста вкотре підкреслили, що одним з головних пріоритетів для України є посилення системи ППО та ПРО. Це предмет нашого постійного діалогу з партнерами по антикремлівській коаліції", - сказав він.

Резніков зазначив, що МіГи-29 від Словаччини та Польщі суттєво посилять оборону, дозволять зробити українське небо безпечнішим, зберегти життя громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів.

"Водночас стратегічною метою був і залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка, які забезпечать нашим пілотам переваги над ворогом. Щоб наші повітряні аси бачили і могли вражати противника на більшій відстані. Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз", - запевнив міністр.

Він також висловив впевненість, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані найближчими днями. Напередодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші чотири МІГ-29 вже відправили в Україну.