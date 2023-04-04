В Повітряних силах закликали ЗМІ не маніпулювати заголовками та "переможними новинами"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат звернувся до журналістів з проханням не маніпулювати інфоприводами щодо передачі Україні винищувачів, адже таким чином вони поширюють дезінформацію.

Про це повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

Зокрема, Ігнат закликав не поширювати необґрунтовані новини щодо поставок Україні словацьких та польських МіГ.

"Прохання перестати маніпулювати заголовками, робити необґрунтовані "переможні новини" із передачі словацьких та польських МіГів, завдяки чому, цитую… "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів"… І звідки взагалі взялась цифра 72?!", — розповів речник Повітряних сил.

Він нагадав, що у складі ПС ЗСУ існує 5 винищувальних бригад, три із них мають на озброєнні МіГ-29. Передача польських та словацьких МіГ-29 лише посилить спроможності української бойової авіації.

Проте, як наголошує Ігнат, така допомога від польських та словацьких партнерів не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" та інших тез, які використовують ЗМІ.

"Для завоювання переваги в повітрі та перемоги нам потрібні сучасні багатоцільові літаки із широким спектром озброєння", — резюмував він.

Нагадаємо, 16 березня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна передасть Україні чотири літаки МіГ-29 в повному робочому стані найближчими днями. Напередодні міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші чотири МІГ-29 вже відправили в Україну.