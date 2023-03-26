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Північна Македонія передасть Україні 12 бойових гелікоптерів Мі-24

Мі-24, Північна Македонія
Мі-24. Фото: Wikipedia

Генеральний штаб Північної Македонії погодив рішення передати Україні 12 вертольотів Мі-24, виготовлені в 1980-х роках. Про це заявила міністр оборони цієї країни Славянка Петровська в ефірі місцевого телеканалу Алсат.

З'ясувалося, що ці вертольоти Північна Македонія купила в України у 2001 році. Армія країни не використовує вертольоти з 2015 року.

"Вся техніка, яка наразі передана Україні, їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", — сказала Петровська.

Вона зазначила, що передача вертольотів на потреби ЗСУ не ослабить обороноздатність Північної Македонії. Петровська також уточнила, що рішення про передачу ухвалив Генштаб, але тепер його повинен погодити уряд.

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна відправила Україні перші 4 винищувачі МІГ-29. Загалом уряд Словаччини схвалив відправку 13 МіГ-29 в Україну.

Автор:
Віта Молодан