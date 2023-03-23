Словаччина передала Україні перші винищувачі

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 23 березня заявив, що перші 4 винищувачі МІГ-29 вже відправили в Україну, повідомила пресслужба Міноборони.

Літаки забрали українські пілоти, які напередодні прибули до Словаччини разом із механіками, які перевірили винищувачі перед зльотом. Близько 12:00 23 березня 4 винищувачі МІГ-29 піднялися в небо та відправилися до України.

"Дякую всім причетним за чудову професійну роботу. Словаччина на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписалися великими літерами в сучасну світову історію, що говорить про своєчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — сказав міністр оборони.

У відомстві додали, що найближчими тижнями передадуть решту літаків, але з безпекових причин не надають жодних подробиць. Їхня передача буде підтверджена одразу після безпечної відправки українській стороні.

Передача винищувачів МіГ-29 відбувається відповідно до міжурядової угоди між Словаччиною та Україною, яка була схвалена урядом Словаччини та згодом підписана міністром оборони та послом України 17 березня 2023 року.

Загалом уряд Словаччини схвалив відправку 13 МіГ-29 в Україну.

Нагадаємо, ще в серпні Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни могли охороняти її небо, щоб Братислава змога передати своїї МіГ-29 Україні. Хоча на початку йшлося лише про 11 МіГ-29, зголом кількість вирішили збільшити.