Словаччина підписала з двома країнами-членами НАТО угоду, яка дозволить передати Україні винищувачі

Словаччина підписала угоду з Чехією та Польщею, згідно з якою ці країни охоронятимуть її небо, щоб Братислава змога передати одинадцять своїх МіГ-29 Україні. Про це повідомляє Reuters.

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"Є політична воля, і це має сенс допомогти тим, хто потребує допомоги. Ця можливість розглядається, і як тільки буде досягнуто угоди, ми повідомимо вам про це", — сказав міністр оборони Словаччини Ярослав.

Відомо, що Чехія з вересня допоможе Словаччині патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні винищувачі МІГ-29. При цьому не повідомляється, коли Україна отримає винищувачі.

Словаччина вже передала України систему ППО С-300, військові вертольоти серії Мі, самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню "Град", зазначає видання. Нещодавно країна заявила, що надішле 30 бойових машин піхоти БМП-1.

З міркувань безпеки Міноборони хоче повідомити про поставку БВП-1 лише після того, як ці машини будуть в Україні.