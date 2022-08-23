Словаччина передасть Україні 30 БМП, але про танки поки не ідеться

Німеччина і Словаччина домовилися, що Братислава передасть Києву 30 бойових машин піхоти БМП-1, взамін отримає від німецьких партнерів 15 танків Leopard 2A4. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, передає видання Aktuality.

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"До кінця року ми отримаємо як мінімум одну машину. Але на даний момент ми не розглядаємо відправку танків Т-72 в Україну", — сказав глава Міноборони.

Надь поки не повідомляє, коли саме Україна може очікувати БМП зі Словаччини. За його прогнозами, їх передадуть в найближчі кілька тижнів.

З міркувань безпеки Міноборони хоче повідомити про поставку БВП-1 лише після того, як ці машини будуть в Україні.

Крім того, Чехія з вересня допоможе Словаччині патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні винищувачі МІГ-29. При цьому не повідомляється, коли Україна отримає винищувачі.

Напередодні також стало відомо, що Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом, повідомляє видання Defense news із посиланням на джерело в турецькому уряді. І на цьому поставки не завершаться