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Туреччина поставила Україні 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом
Анкара поставила Києву 50 бронеавтомобілів Kirpi з посиленим протимінним захистом, повідомляє видання Defense news із посиланням на джерело в турецькому уряді. І на цьому поставки не завершаться, передає Інтерфакс.
Бронеавтомобіль Kirpi обладнано системою GPS, камерою заднього огляду та автоматичною системою пожежогасіння. На автомобілі є п'ять амбразур для стрільби зі стрілецької зброї, на нього можна ставити 7,62-мм або 12,7-мм кулемети.
У турецькій компанії BMC, яка виробляє Kirpi, підтвердили факт постачання. Водночас неназваний представник компанії наголосив, що BMC не брала участі в угоді, і турецька влада направила Україні бронемашини зі свого арсеналу.
Раніше Туреччина укладала з BMC контракти на придбання 614 одиниць моделі Kirpi 1 та 529 одиниць Kirpi 2. Понад 1,5 тис. Kirpi продали двом сотням зарубіжних покупців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, на сьогоднішній день з країн Євросоюзу постачання зброї Україні наразі залишається "темою-табу" тільки для Угорщини та Австрії, заявив нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.