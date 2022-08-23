Дві країни ЄС досі не постачають зброю Україні

З країн Євросоюзу постачання зброї Україні наразі залишається "темою-табу" тільки для Угорщини та Австрії.

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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україні зараз допомагають країни, які ніколи в своїй сучасній історії не постачали зброю в зони конфліктів, — серед них Швеція, Фінляндія та Нідерланди. Деякі держави навіть змінювали для цього національне законодавство.

"За винятком Угорщини та Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що країни ЄС проти, питання в тому, що вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей — аргументів, дискусій… скільки постачати, як довго це має тривати, де баланс між оборонними потребами", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що такі внутрішні політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, коштують Україні щоденних втрат на фронті.

Зазначимо, загалом Європа почала знижувати обсяги військової допомоги Україні. Упродовж липня шість найбільших європейські країни уперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги. Серед них - Німеччина та Франція.

22 серпня Міністерство оборони Німеччини офіційно відкинуло пропозицію депутатів німецького парламенту від правлячої коаліції постачати Україні більше зброї, тому що побоюється що це призведе до зниження рівня оборонних можливостей країни.