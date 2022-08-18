Європа почала знижувати обсяги військової допомоги Україні

Упродовж липня шість найбільших європейські країни уперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги.

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Про це пише американське видання Politico, посилаючись на дані Кільського інституту світової економіки, що відстежує процес військової допомоги Україні.

Крістоф Требеш - керівник групи, що займається відстеженням підтримки України, зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.

Видання зазначає, що військові поставки Україні слабшають якраз у момент, коли йдеться про "вирішальний наступ" ЗСУ, і війна вступила в критичну фазу.

За липень шість найбільших країн Європи не запропонували Україні жодних нових військових зобов'язань. І це вперше від початку війни. Повного списку країн-відмовників видання не публікує, але уточнює, що серед них - Німеччина та Франція.

Видання також зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. Требеш заявив, що сума "мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

Зазначимо, авторитетні американські експерти з нацбезпеки, військові, дипломати та колишні посадовці написали відкритого листа до президента США Джо Байдена, в якому закликали негайно наростити військову допомогу Україні.