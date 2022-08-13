В Україну прибули перші чотири гаубиці Zuzana зі Словаччини

Словаччина передала Україні чотири САУ Zuzana. 13 серпня зброя прибула до місця призначення, повідомив у своєму Twitter міністр оборони Словаччини.

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"Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться в руках українських Збройних сил й готові до розгортання для захисту від російських агресорів", — написав чиновник.

Цю ж інформацію підтвердив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Telegram.

Що відомо про сучасні словацькі САУ

Zuzana оснащена 155-мм гарматою, її далекобійність – до понад 40 кілометрів. Для прикладу: це майже на 5 кілометрів перевершує російську САУ — модернізовану 2С5М "Гіацинт".

Перехід САУ з похідного положення в бойове займає менше 2 хвилин. Zuzana обладнана сучасною автоматизованою системою управління вогнем. Установка здатна випускати снаряди по декількох різних траєкторіях, які в результаті вражають ціль одночасно.

Крім того, Словаччина має намір передати Україні свої винищувачі. Чехія з вересня допоможе країні патрулювати її повітряний простір, щоб словацька сторона могла без ризиків для своєї безпеки передати Україні МІГ-29.

Напередодні, 12 серпня, в Україну прибули з Великобританії нові системи M270 MLRS. За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.