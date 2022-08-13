В Украину прибыли первые четыре гаубицы Zuzana из Словакии

Словакия передала Украине четыре САУ Zuzana. 13 августа оружие прибыло к месту назначения, сообщил в своем Twitter министр обороны Словакии.

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"Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые четыре гаубицы Zuzana находятся в руках украинских Вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров", - написал чиновник.

Эту же информацию подтвердил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Что известно о современных словацких САУ

Zuzana оснащена 155-мм пушкой, ее дальнобойность – более 40 километров. Для примера: это почти на 5 километров превосходит российскую САУ – модернизированную 2С5М "Гиацинт".

Переход САУ из производного положения в боевое занимает менее 2 минут. Zuzana оборудована современной автоматизированной системой управления огнем. Установка способна выпускать снаряды по нескольким разным траекториям, которые в результате поражают цель одновременно.

Кроме того, Словакия намерена передать Украине свои истребители. Чехия с сентября поможет стране патрулировать ее воздушное пространство, чтобы словацкая сторона могла без риска для своей безопасности передать Украине истребители МИГ-29.

Накануне, 12 августа, в Украину прибыли из Великобритании новые системы M270 MLRS. По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, которая уже зарекомендовала себя на фронте.