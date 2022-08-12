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В Украину прибыли новые системы MLRS
В Украину 12 августа прибыли из Великобритании новые системы M270 MLRS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и добавил, что в скором времени будут и другие "подарки".
Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные уже умеют использовать MLRS на поле боя и вскоре новое оружие доставят на фронт.
"Великобритания обещала, Великобритания выполнена! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Благодаря государственному секретарю Великобритании по вопросам обороны Бену Уоллесу и гражданам королевства. Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — написал Резников.
Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что именно MLRS-системы помогут ВСУ взять под контроль украинскую часть акватории Черного моря.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, которая уже зарекомендовала себя на фронте.