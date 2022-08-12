В Украину прибыли новые системы MLRS

В Украину 12 августа прибыли из Великобритании новые системы M270 MLRS. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и добавил, что в скором времени будут и другие "подарки".

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Глава Минобороны подчеркнул, что украинские военные уже умеют использовать MLRS на поле боя и вскоре новое оружие доставят на фронт.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнена! В Украину прибыли новые РСЗО М270. Благодаря государственному секретарю Великобритании по вопросам обороны Бену Уоллесу и гражданам королевства. Ваша поддержка чрезвычайно важна для Украины. Наша армия умело использует это "пополнение" на поле боя", — написал Резников.

Отметим, что ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что именно MLRS-системы помогут ВСУ взять под контроль украинскую часть акватории Черного моря.

По словам некоторых военных экспертов, MLRS можно назвать аналогом системы HIMARS, которая уже зарекомендовала себя на фронте.