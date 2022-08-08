В Мелитополе ВСУ уничтожили более 100 оккупантов ударами HIMARS

В ночь на 8 августа вооруженные силы Украины уничтожили более 100 оккупантов нанеся ракетный удар при помощи HIMARS в Мелитополе. Об этом на своем телеграм-канале написал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Сегодня ночью высокоточными ракетами HIMARS было нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации оккупационных войск на промышленных площадках разных районах города Мелитополя. По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники. Более 100 русских солдат, находившихся в эту ночь во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", — написал он.

По словам мэра, ранее значительную часть ПВО оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", — отметил Федоров.

Напомним, в конце июля обе партии Конгресса США поддержали отправку Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстоянии более 280 километров.