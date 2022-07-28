Конгресс поддержал передачу Украине ракет, которые могут поражать на расстоянии более 280 км

Обе партии Конгресса США поддержали отправку Украине ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать на расстоянии более 280 километров. Об этом в ходе брифинга по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин, передает CNN.

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Киев несколько месяцев направлял запросы с просьбой предоставить именно эти ракеты, ведь ракетные системы HIMARS могут поражать цели на расстоянии лишь около 80 километров (те, что получила Украина).

Слоткин сообщила, что депутаты и представители Белого дома пришли к единому мнению, что в ближайшие три-шесть недель (августе-сентябре) ВС РФ начнут терять силу из-за исчерпания резервов, и в этот момент США должны усилить военную помощь Украине.

"Я думаю, что то, что мы очень твердо услышали от президента Владимира Зеленского, это то, что украинцы действительно хотят несколько раз ударить Россию по зубам до прихода зимы, особенно на юге", - добавила депутат.

Слоткин говорит о том, что накануне Зеленский заявил, что партнеры должны срочно предоставить Украине больше оружия, чтобы ВСУ смогли в течение 3-6 недель освободить захваченные Россией территории.

Глава государства пояснил, что с наступлением холодов боевые действия могут замедлиться, что будет выгодно российской армии, ведь тогда оккупанты смогут закрепиться на захваченных территориях.

Предварительно известно, что ВСУ ведут контрнаступление на южном направлении, в частности, уже уволены несколько населенных пунктов Херсонщины. По информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.