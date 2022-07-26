Для Украины важно вернуть захваченные Россией территории в августе-сентябре, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры должны срочно предоставить Украине больше оружия, чтобы ВСУ смогли в течение 3-6 недель освободить захваченные Россией территории. Об этом глава государства сообщил в интервью изданию Politico.

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Он пояснил, что с наступлением холодов боевые действия могут замедлиться, что будет выгодно российской армии, ведь тогда оккупанты смогут закрепиться на захваченных территориях.

"Помогите нам сейчас, насколько это возможно, ведь следующие три-шесть недель будут решающими", - сказал Зеленский, призвав США увеличить военную помощь как можно скорее.

Предварительно известно, что ВСУ ведут контрнаступление на южном направлении, в частности, уже освободили несколько населенных пунктов Херсонщины. По информации Главного управления разведки Минобороны, российские военные, пытаясь остановить наступление ВСУ на Херсонском направлении, срочно строят дополнительные линии обороны, минируют территорию и создают инженерные заграждения.

Тем временем президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. В него войдут дроны Phoenix Ghost и РСЗО HIMARS, последние уже показали свою эффективность на фронте.