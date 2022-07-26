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Для України важливо повернути захоплені Росією території в серпні-вересні, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери повинні терміново надати Україні більше зброї, щоб ЗСУ змогли протягом 3-6 тижнів звільнити захоплені Росією території. Про це очільник держави повідомив в інтерв'ю виданню Politico.
Він пояснив, що з настанням холодів бойові дії можуть сповільнитися, що буде вигідним для російської армії, адже тоді окупанти зможуть закріпитися на окупованих територіях.
"Допоможіть нам зараз, наскільки це можливо, адже наступні три-шість тижнів будуть вирішальними", — сказав Зеленський, закликавши США збільшити військову допомогу якомога швидше.
Попередньо відомо, що ЗСУ ведуть контрнаступ на південному напрямку, зокрема, вже звільнено кілька населених пунктів Херсонщини. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Тим часом президент США Джозеф Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги на суму 175 мільйонів доларів. У нього увійдуть дрони Phoenix Ghost, та РСЗО HIMARS, останні вже показали свою ефективність на фронті.