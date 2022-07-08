ЗСУ відтісняють росіян від Харкова. Частину окупантів ліквідували, частину – взяли в полон

Українські військові продовжують контрнаступ, поступово відсуваючи російських загарбників від Харкова. ЗСУ проводять зачистки сіл, з яких відступили окупанти, повідомила у Facebook 8 липня пресслужба ДПС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Біля кожної групи було закріплено Кугуар, на якому стоїть ДШК і ми ще туди ставили німецький кулемет MG-42. Рухалася броня, за нею йшли бійці — таким методом зачищали вулиці. Під час нашого просування були бойові зіткнення з ворогом", — розповідають захисники.

У цьому визволеному населеному пункті окупанти були давно і добре закріпилися на позиціях. Тому українським військовим було складно наступати.

Коли ми заходили на вулиці, то по нас відкривав вогонь, але росіяни сиділи не в перших будинках вулиці, а вже в третьому-четвертому. У цей момент з тилу до них заходило. другий український підрозділ, зрозумівши це, окупанти втекли", - додали військовослужбовці.

У ході зачистки українські підрозділи брали у полон окупантів. Деякі з них були поранені і не могли втекти, інших ЗСУ застали зненацька.

Наприкінці липня Харків знову став прифронтовим містом, після чого атаки по місту та області загалом почастішали. Російські війська для атаки, у тому числі, використовують ракети невеликої дальності та РСЗВ.

Напередодні окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Під ударом також були населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області.

У районі Ізюму російські війська намагаються також вести штурмові дії. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Курулька та Чепіль.