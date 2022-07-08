ВСУ оттесняют россиян от Харькова. Часть оккупантов ликвидировали, часть – взяли в плен

Украинские военные продолжают контрнаступление, постепенно отодвигая российских захватчиков от Харькова. ВСУ проводят зачистки сел, из которых отступили оккупанты, сообщила в Facebook 8 июля пресс-служба ГПС.

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"Возле каждой группы был закреплен Кугуар, на котором стоит ДШК и мы еще туда ставили немецкий пулемет MG-42. Двигалась броня, за ней шли бойцы — таким методом зачищали улицы. Во время нашего продвижения были боевые столкновения с врагом", — рассказывают защитники.

В этом освобожденном населенном пункте оккупанты были давно и хорошо закрепились на позициях. Поэтому украинским военным было сложно наступать.

"Потому что когда они "закопались", то их тяжело выбить. Когда мы заходили на улицы, то по нам открывал огонь, но россияне сидели не в первых домах улицы, а уже в третьем-четвертом. В этот момент с тыла к ним заходило второе украинское подразделение, поняв это, оккупанты сбежали", — добавили военнослужащие.

В ходе зачистки украинские подразделения брали в плен оккупантов. Некоторые из них были ранены и не могли сбежать, других ВСУ застали врасплох.

В конце июля Харьков снова стал прифронтовым городом, после чего атаки по городу и области в целом участились. Российские войска для атаки, в том числе, используют ракеты небольшой дальности и РСЗО.

Накануне оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Под удар также попали населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.

В районе Изюма российские войска пытаются также вести штурмовые действия. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чепиль.