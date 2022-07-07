Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и области

7 июля армия страны-агрессора РФ вновь нанесла ракетные удары по Харькову. Наносили удары оккупанты и по населенным пунктам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около 01:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, пострадавших нет

Наносили захватчики и удары по населенным пунктам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.

В результате вражеских атак за прошедшие сутки пострадали, а также погибли мирные жители Харьковщины. Так, в Харьковском районе погибли двое людей, а одного травмированного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали в больницу.

"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", - подчеркнул Синегубов.

В Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Вооруженные силы Украины дают отпор армии российских оккупантов и держат свои позиции.

Недалеко от Шестакова враг дистанционно заминировал автомобильные пути. Также россияне вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка.

В районе Изюма российские войска пытаются также вести штурмовые действия. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чепиль.