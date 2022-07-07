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Российские оккупанты снова нанесли ракетные удары по Харькову и области
7 июля армия страны-агрессора РФ вновь нанесла ракетные удары по Харькову. Наносили удары оккупанты и по населенным пунктам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около 01:00 сразу две ракеты ударили рядом со школой-интернатом для детей с недостатками зрения в Немышлянском районе Харькова. По предварительной информации, пострадавших нет
Наносили захватчики и удары по населенным пунктам Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате вражеских атак за прошедшие сутки пострадали, а также погибли мирные жители Харьковщины. Так, в Харьковском районе погибли двое людей, а одного травмированного мужчину из Дергачевской общины госпитализировали в больницу.
"Оккупанты продолжают целенаправленно разрушать гражданские объекты Харьковщины, дома людей, хозяйственные постройки. Из-за обстрелов горят лесополосы, поля с урожаем аграриев, уничтожаются запасы сена. В с. Калиново Золочевской ОТГ оккупанты разрушили ферму по выращиванию улиток, произошел масштабный пожар, который ликвидировали спасатели", - подчеркнул Синегубов.
В Харьковском направлении враг на отдельных участках фронта пытается вести штурмовые действия. Вооруженные силы Украины дают отпор армии российских оккупантов и держат свои позиции.
Недалеко от Шестакова враг дистанционно заминировал автомобильные пути. Также россияне вели обстрел населенных пунктов Слатино, Малая Даниловка, Русские Тишки, Веселое, Кутузовка, Пришиб и Гусаровка.
В районе Изюма российские войска пытаются также вести штурмовые действия. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чепиль.