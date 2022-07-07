Російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову та області

7 липня армія країни-агресора РФ знову завдала ракетних ударів по Харкову. Наносили удари окупанти і по населених пунктах Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 01:00 одразу дві ракети вдарили поряд зі школою-інтернатом для дітей із вадами зору у Немишлянському районі Харкова. За попередньою інформацією, постраждалих немає

Наносили загарбники удари по населених пунктах Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів області.

Внаслідок ворожих атак за минулу добу постраждали, а також загинули мирні жителі Харківщини. Так, у Харківському районі загинули двоє людей, а одного травмованого чоловіка із Дергачівської громади госпіталізували до лікарні.

"Окупанти продовжують цілеспрямовано руйнувати цивільні об'єкти Харківщини, будинки людей, господарські будівлі. Через обстріл горять лісосмуги, поля з урожаєм аграріїв, знищуються запаси сіна. В с. Калинове Золочівської ОТГ окупанти зруйнували ферму з вирощування равликів, сталася масштабна пожежа, яку ліквідували рятувальники", - наголосив Синегубов.

У Харківському напрямку ворог на окремих ділянках фронту намагається провадити штурмові дії. Збройні сили України дають відсіч армії російських окупантів та тримають свої позиції.

Неподалік Шестакового ворог дистанційно замінував автомобільні шляхи. Також росіяни вели обстріл населених пунктів Слатино, Мала Данилівка, Російські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка.

У районі Ізюму російські війська намагаються також вести штурмові дії. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Курулька та Чепіль.