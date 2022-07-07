Оккупанты обстреляли Харьков, по предварительной информации, из РСЗО

Российские захватчики 7 июля вновь атаковали один из районов Харькова. По предварительной информации, в этот раз оккупанты атаковали город из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Харьковской государственной администрации Олег Синегубов.

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По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, по состоянию на 18:27 от российских обстрелов пострадали 3 человек, данные еще уточняют.

"Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", — подчеркнул Синегубов.

Спасатели, медики и правоохранители прибыли на места попаданий, добавил глава ОГА.

До этого российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области. Под удар также попали населенные пункты Чугуевского, Изюмского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области.

В районе Изюма российские войска пытаются также вести штурмовые действия. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Курулько и Чепиль.