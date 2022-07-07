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Окупанти обстріляли Харків, за попередньою інформацією, із РСЗВ. Є загиблі
Російські загарбники 7 липня знову атакували один із районів Харкова. За попередньою інформацією, цього разу окупанти атакували місто із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Харківської державної адміністрації Олег Синєгубов.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на 19:50 відомо, що в результаті обстрілу Немишлянського району російськими окупантами 3 цивільних загинули, 5 - отримали поранення.
"Просимо жителів Харкова бути максимально обережними, без нагальної потреби не перебувайте на вулицях міста. Адже ворог б’є підступно, вражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру", - наголосив Синегубов.
Рятувальники, медики та правоохоронці прибули на місця влучень, додав голова ОДА.Підписуйтесь на наш Telegram канал
До цього російські окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Під удар також потрапили населені пункти Чугуївського, Ізюмського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області.
У районі Ізюму російські війська намагаються також вести штурмові дії. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Курулька та Чепіль.