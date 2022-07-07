ЗСУ майже повністю знищили ДРГ окупантів та відбили штурм в районі Добрянки на Херсонщині

Збройні сили України минулої доби в районі Добрянки Херсонської області майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили штурм. Зокрема, в акваторії Чорного та Азовського морів РФ утримує у готовності чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

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Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що з метою демонстрації присутності та сковування дій ЗСУ, росіяни утримують окремі підрозділи Західного військового округу у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також окупанти обстріляли населені пункти Вовківка, Миропілля, Кіндратівка та Есмань Сумської області.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі, на окремих ділянках лінії зіткнення намагається вести штурмові дії. Здійснював вогневий вплив з артилерії в районах населених пунктів Слатине, Мала Данилівка, Руські Тишки, Веселе, Кутузівка, Пришиб та Гусарівка. Неподалік Шестакового окупанти дистанційно замінували автомобільні шляхи.

На Слов’янському напрямку противник також намагається вести штурмові дії. Обстріляв райони населених пунктів Долина, Курулька, Мазанівка, Богородичне, Адамівка та Чепіль. Противник намагається подолати спротив ЗСУ та встановити повний контроль над Луганською областю. Переміщує підрозділи.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв райони Кривої Луки, Кузьминівки та Григорівки. Намагаючись порушити роботу системи управління та зв’язку Сил оборони ворог активно застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони Івано-Дар’ївки, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС. Завдали авіаудару неподалік Спірного.

На Південнобузькому напрямку противник зосередився недопущенні просування підрозділів ЗСУ. Вів обстріли в районах населених пунктів Лимани, Посад-Покровське, Прибузьке, Мирне, Котляреве та Благодатне.

Зокрема, в районі Добрянки українські воїни майже повністю знищили диверсійно-розвідувальну групу противника та успішно відбили ворожий штурм ворога, що послідував за цим.

В акваторії Чорного та Азовського морів противник утримує у готовності чотири носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Водночас українські ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи на визначених напрямках продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника.

Нагадаємо, російські війська ввечері 6 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню Покровську громаду Синельниківського району. Того ж дня від самого ранку окупанти тримали під прицілом Криворізький район, по якому вже шість разів ударили з різної зброї, обстрілявши одразу чотири громади.