ЗСУ просуваються на кількох тактичних напрямках, — Зеленський

Збройні сили України наступають одночасно на кількох тактичних напрямках. Зокрема, українські військові просуваються в Запорізькій та Херсонській областях, повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців 6 липня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Ми не віддамо нашу землю – вся суверенна територія України буде українська. Люди повинні про це знати. Тому, якщо у вас є можливість говорити з людьми на півдні нашої держави – з Херсона, Генічеського, Бердянська, Мелітополя та інших міст та сіл – розповсюджуйте там правду", - зазначив глава держави.

Президент закликав за кожної можливості говорити людям на тимчасово окупованих територіях, що прямо зараз ЗСУ борються за них.

"Нехай окупанти не думають, ніби їхній час на цій землі довгий, а перевага їхньої артилерії - вічна", - додав президент.

Справа в тому, що артилерію від партнерів уже задіяли на фронті. Як наголосив Зеленський, її точність справді висока.

Раніше українські військові повідомили, що починали застосовувати американські РСЗВ HIMARS на сході країни. Особливо це помітили окупанти, оскільки завдяки новій зброї ЗСУ завдають сильніших та точніших ударів, що змінює баланс сил на фронті на користь України.

Зазначимо, що, наприклад, внаслідок точних ударів ЗСУ по позиціях окупантів російські військові залишили свої позиції на острові Зміїний. Таким чином, Одеська область повністю звільнена від російських окупантів.