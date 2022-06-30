Одеська область повністю звільнена від російських окупантів, - ОВА

З відходом російської армії із селища Біле Ізмаїльського району, що знаходиться на острові Зміїний, окупантів на території Одеської області більше не залишилося.

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Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина повністю звільнена від окупантів. Селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Він же острів Зміїний. Спасибі ЗСУ!", - зазначив Братчук.

Сьогодні, 30 червня, російські війська залишили острів Зміїний через успішні удари ЗСУ. Російська влада як завжди цинічно свою поразку назвала "жестом доброї волі".

Острів Зміїний російські війська захопили у перший день війни, 24 лютого, відтоді українські війська регулярно атакували їхні позиції там. За допомогою десантних катерів російські військові встановили там системи ППО, зміцнили острів військовою технікою та збільшили особовий склад.

В останні тижні українські військові регулярно завдавали удару по окупованому Росією острову. 28 червня в ОК "Південь" повідомляли, що в результаті атаки ЗСУ на острові перестала працювати станція радіолокації, через що росіяни не можуть до нього підійти. Також повідомлялося, що за весь час ЗС РФ втратили три ЗРК "Панцир-С1" .