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На Змеином ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1"
За прошедшие сутки на юге Украины ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач. Всего уничтожены 49 агрессоров, военная техника, станция РЭС и склад боеприпасов.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг.
Во время операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и автомобильную технику.
Окончательные результаты доразведываются, отметили украинские военные.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время армия страны-агрессора РФ нанесла два авиационных удара вертолетами по позициям ВСУ в Николаевской области, потерь нет.
Также вражеский истребитель ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов.
"Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", – говорится в сообщении ОК "Юг".
Отметим, буксир черноморского флота Российской Федерации "Василий Бех" после удара Вооруженными силами Украины 17 июня затонул возле острова Змеиный.
Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, и объяснили, почему для нее так важен столь крошечный кусочек суши в Черном море.