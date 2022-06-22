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На Змеином ВСУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1"

Остров Змеиный. Фото: сайт Госпогранслужбы

За прошедшие сутки на юге Украины ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ выполнили 150 огневых задач. Всего уничтожены 49 агрессоров, военная техника, станция РЭС и склад боеприпасов.

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Об этом сообщает оперативное командование "Юг.

Во время операции  по поражению вражеских подразделений на острове Змеином зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику.

Окончательные результаты доразведываются, отметили украинские военные.

В то же время армия страны-агрессора РФ нанесла два авиационных удара вертолетами по позициям ВСУ в Николаевской области, потерь нет.

Также вражеский истребитель ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов.

"Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет", – говорится в сообщении ОК "Юг".

Отметим, буксир черноморского флота Российской Федерации "Василий Бех" после удара Вооруженными силами Украины 17 июня затонул возле острова Змеиный

Напомним, ранее в ГУР МО заявили, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, и объяснили, почему для нее так важен столь крошечный кусочек суши в Черном море.

Автор:
Светлана Манько