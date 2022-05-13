В ГУР объяснили, почему Украина ведет настойчивую борьбу за остров Змеиный

Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется. Эта территория важна для ВСУ и армии РФ, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

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Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов заявил, что остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

По словам Кирилла Буданова, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины... Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется", - отметил начальник ГУР МО Украины.

По его словам, это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить в Украину оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории непризнанного Приднестровья, с которой они могут атаковать западную часть Украины.

Отметим, на острове Змеиный продолжаются бои, где российская армия пытается усилить свой слабозащищенный гарнизон.

Украина повредила российские средства ПВО и суда снабжения с помощью "Байрактаров". В частности, у российских кораблей обеспечена минимальная защита в западной части Черного моря после отступления российского флота в Крым и после потери ракетного крейсера "Москва".

Также 12 мая в Черном море в районе острова Змеиный загорелся российский корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров".