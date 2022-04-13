ВСУ двумя ракетами "Нептун" подбили крейсер "Москва", - Геращенко

Вооруженные силы Украины нанесли два ракетных удара по вражескому крейсеру "Москва". Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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По его словам, после ударов крейсер потерял боеспособность. Теперь его необходимо передать на ремонт. Однако ближайший год его все равно не смогут использовать.

О мощном ударе по крейсеру "Москва" также сообщил военный журналист Sеrg Marco. Он отметил, что так как на море бушует шторм, требуется тактическое затопление крейсера.

Ранее в порту оккупированного Бердянска уничтожили большой десантный корабль (БДК) ВМС Российской Федерации. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, уничтоженный в порту возле Бердянска вражеский корабль мог перевозить до 20 танков.