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Происшествия
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Российские корабли атаковали остров Змеиный

Остров Змеиный. Фото: сайт Госпогранслужбы
Остров Змеиный. Фото: сайт Госпогранслужбы

Остров Змеиный в Черном море, относящийся к Одесской области, атакован с российских кораблей. Как сообщает Государственная пограничная служба, оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия.

"Пограничники и Вооруженные силы Украины держат оборону. В районе острова находятся два корабля Черноморского флота РФ "Москва" и "Василий Быков", — говорится в сообщении.

Ранее же, около 10:30, в погранслужбе сообщили, что "две неопознанные цели угрожают пограничникам на Змеином". Пограничники в свою очередь заняли оборону вместе с военнослужащими ВСУ.

"К острову Змеиный подошли две неопознанные цели. Оккупанты с угрозами требуют от военнослужащих Измаильского пограничного отряда сдаться. Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства", — сообщили утром в ведомстве.

Также ГПСУ опубликовала запись обращения к украинским силовикам, транслируемого, по всей видимости, российскими захватчиками. Те призывают свернуть работу радиолокационной станции на острове и не сопротивляться.

Напомним также, что ВСУ сообщили, что используют беспилотные летательные аппараты типа Bayraktar в Черноморской операционной зоне, за города Геническ, Скадовск, поселок Чаплинка Херсонской области ведутся бои.

Кроме того, в Госпогранслужбе сообщили о боях в окрестностях Сум. В ведомстве заявили, что российские силы наступают со стороны Конотопа.

Автор:
Тимофей Беспятов