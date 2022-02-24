ВСУ применяют Bayraktar и ПТРК NLAW (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты типа Bayraktar в Черноморской операционной зоне. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Со стороны Беларуси по направлению на Выступовичи попыталась пересечь государственную границу группа из двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники.

В результате боя противник понес потери: уничтожены пять бронетранспортеров и автомобиль. Остановлено также наступление танков противника в районе Путивля.

Идут бои возле Геническа, Скадовска, Чаплинки.

По данным пресс-центра штаба ООС, ожесточенные бои идут также в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области.

Противник пытается прорвать оборону, применив 16 танков. Украинские военнослужащие использовали ПТРК NLAW и уничтожены три танка врага.

Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску — городу в Луганской области. Идет бой.

Ранее в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы: военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча" на границе с Беларусью. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой. Авиаударам подверглись также объекты в нескольких населенных пунктах Киевской области.

Вооруженные силы Украины захватили первых российских военнопленных. Сообщается, что это военные Ямпольского мотострелкового полка (дислоцирован в Московской области РФ).