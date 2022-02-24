ЗСУ застосовують Bayraktar та ПТРК NLAW (ВІДЕО)

Збройні сили України використовують безпілотні літальні апарати типу Bayraktar у Чорноморській операційній зоні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

З боку Білорусі у напрямку на Виступовичі спробувала перетнути державний кордон група з двох танків, бронетранспортерів та автомобільної техніки.

В результаті бою противник зазнав втрат: знищено п'ять бронетранспортерів та автомобіль. Зупинено також наступ танків противника в районі Путивля.

Ідуть бої біля Генічеська, Скадовська, Чаплінки.

за За даними прес-центру штабу ООС, запеклі бої йдуть також у районі населеного пункту Харчовик у Донецькій області.

Противник намагається прорвати оборону, застосувавши 16 танків. Українські військовослужбовці використали ПТРК NLAW та знищено три танки ворога.

Російські танки, БМП та піхота атакують позиції українських військ на підступах до Старобільська – міста в Луганській області. Йде бій.

Раніше на Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону: військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" на кордоні з Білоруссю. Прикордонники разом із українськими військовими прийняли бій. Авіаударам зазнали також об'єкти у кількох населених пунктах Київської області.

Збройні сили України захопили перших російських військовополонених. Повідомляється, що це військові Ямпільського мотострілецького полку (дислоковане в Московській області РФ).