Російська техніка прорвала кордон у Київській області, наносяться авіаудари по передмістях Києва

Державна прикордонна служба повідомляє, що у Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону: військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча" на кордоні з Білоруссю. Прикордонники разом із українськими військовими прийняли бій.

Крім того, за місцем дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського прикордонного загону здійснено обстріл з РСЗВ "Град".

ДПСУ зазначає, що її підрозділи залежно від ситуації передислокуються на запасні позиції та діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ заявляє, що станом на 13.00 російські війська також пішли на прорив кордону України з Білоруссю в Житомирській області.

Крім того, повідомляється, що авіаударів зазнали об'єкти в низці населених пунктів Київської області. Зокрема, сили Держслужби з надзвичайних ситуацій гасять пожежі у Василькові, селищі Калинівка Броварського району, селі Нові Петрівці Вишгородського району, селі Данилівка Фастівського району, селі Ревне Бориспільського району, а також у селі Ольшаниця Білоцерківського району.

Крім цього, на Кіровоградщині горять два склади з артилерійськими снарядами біля села Богданівка Кропивницького району розміром 50х100 метрів. Від ДСНС залучено 22 особи та 4 одиниці техніки, особовий склад знаходиться на безпечній відстані. Гасіння пожежі здійснюють підрозділи Збройних сил.

Одеська обласна адміністрація в свою чергу повідомляє про загибель 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок) внаслідок авіаудару по військовій частині в селі Липецьке Одеської області. З-під завалів врятовано та госпіталізовано шістьох людей, одна з яких, однак, в результаті померла.

Нагадаємо також, що раніше Збройні сили захопили перших російських військовополонених. Повідомляється, що це військові Ямпільського мотострілецького полку (дислокований в Московській області РФ).