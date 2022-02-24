- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЗСУ захопили перших військовополонених (ФОТО)
Збройні сили України захопили перших військовополонених. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Згідно з повідомленням, полонені загарбники є військовими 91701 Ямпільського мотострілецького полку. Інших подробиць не повідомляється.
Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.
Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал