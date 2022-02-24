ЗСУ захопили перших військовополонених (ФОТО)

Збройні сили України захопили перших військовополонених. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Згідно з повідомленням, полонені загарбники є військовими 91701 Ямпільського мотострілецького полку. Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.