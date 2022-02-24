ВСУ захватили первых военнопленных (ФОТО)

Вооруженные силы Украины захватили первых военнопленных. Об этом сообщает телеграм-канал “Оперативний ЗСУ”.

Согласно сообщению, пленные захватчики являются военными 91701 Ямпольского мотострелкового полка. Других подробностей не сообщается.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.