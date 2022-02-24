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ВСУ захватили первых военнопленных (ФОТО)

ВСУ захватили первых военнопленных (ФОТО)
Фото: телеграм-канал "ЗСУ Оперативний"

Вооруженные силы Украины захватили первых военнопленных. Об этом сообщает телеграм-канал “Оперативний ЗСУ”.

Согласно сообщению, пленные захватчики являются военными 91701 Ямпольского мотострелкового полка. Других подробностей не сообщается.

Напомним,&nbsp;24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам&nbsp;заявил&nbsp;о начале военной операции на Донбассе.&nbsp;Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам.

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.

Автор:
Степан Крьока