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ВСУ захватили первых военнопленных (ФОТО)
Вооруженные силы Украины захватили первых военнопленных. Об этом сообщает телеграм-канал “Оперативний ЗСУ”.
Согласно сообщению, пленные захватчики являются военными 91701 Ямпольского мотострелкового полка. Других подробностей не сообщается.
Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они применяют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.
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