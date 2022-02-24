Россия атакует со стороны Беларуси. Под ударом — пять областей, — пограничники

Государственную границу Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси в 5:00.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с временно оккупированной территории АР Крым. Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника", — отметили в ГПСУ.

Пограничники добавили, что в зависимости от ситуаций на участках границы, они, вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины, ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".