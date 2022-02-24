Российская техника прорвала границу в Киевской области, наносятся авиаудары по пригородам Киева

Государственная пограничная служба сообщает, что в Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы: военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча" на границе с Беларусью. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского пограничного отряда произведены обстрелы из РСЗО "Град".

ГПСУ отмечает, что ее подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

В свою очередь Министерство внутренних дел заявляет, что по состоянию на 13:00 российские войска также пошли на прорыв границы Украины с Беларусью в Житомирской области.

Кроме того, сообщается, что авиаударам подверглись объекты в ряде населенных пунктов Киевской области. В частности, силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям тушат пожары в Василькове, поселке Калиновка Броварского района, селе Новые Петровцы Вышгородского района, селе Даниловка Фастовского района, селе Ревное Бориспольского района, а также в селе Ольшаница Белоцерковского района.

Помимо этого, в Кировоградской области горят два склада с артиллерийскими снарядами около села Богдановка Кропивницкого района размером 50 х 100 метров. От ГСЧС привлечены 22 человека и 4 единицы техники, личный состав находится на безопасном расстоянии. Тушение пожара осуществляют подразделения Вооруженных сил.

Одесская областная администрация же сообщает о гибели 18 человек (8 мужчин, 10 женщин) в результате авиаудара по военной части в селе Липецкое Одесской области. Из-под завалов спасены и госпитализированы шесть человек, один из которых в итоге скончался.

Напомним также, что ранее Государственная таможенная служба сообщила, в каком режиме работают ее подразделения в связи с вторжением РФ.