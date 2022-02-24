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В Херсонской области подорвали мост на Арабатскую стрелку

В Херсонской области подорвали мост на Арабатскую стрелку

Российские войска взорвали в Херсонской области второй мост на Арабатскую стрелку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Информации о пострадавших пока нет, но пользователи социальных сетей опубликовали несколько фотографий взорванного моста.

Фото 2 — В Херсонской области подорвали мост на Арабатскую стрелку

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о введении военного положения по всей территории Украины. Он отметил, что Россия осуществила удары по украинской военной инфраструктуре и по пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы.

"Мы вводим военное положение по всей территории Украины. Минуту назад я провел разговор с президентом Джо Байденом. США уже начали организовывать международную поддержку. Сегодня от каждого из вас необходимо спокойствие. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров. Вскоре я снова выйду на связь", — отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции на Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, хотя в планы РФ "не входит оккупация украинских территорий".

Автор:
Илья Требор