Російські кораблі та авіація атакували Зміїний: на острові жодної вцілілої будівлі

Острів Зміїний у Чорному морі, що належить Одеській області, атаковано з російських кораблів. Як повідомляє Державна прикордонна служба, окупанти вели вогонь островом із ствольної корабельної зброї.

"Прикордонники та Збройні сили України тримають оборону. У районі острова знаходяться два кораблі Чорноморського флоту РФ "Москва" та "Василь Биков", — йдеться у повідомленні.

Раніше ж близько 10:30 в прикордонній службі повідомили, що "дві нерозпізнані цілі загрожують прикордонникам на Зміїному". Прикордонники у свою чергу зайняли оборону разом із військовослужбовцями ЗСУ.

Пізніше в ДПСУ також додали, що агресор застосував і бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на Зміїному, а обстріл острова з корабельного озброєння триває.

За даними Військово-морських сил ЗСУ, російський авіаналіт здійснено за допомогою бомбардувальника Су-24.

"На разі на острові не залишилося жодної вцілілої будівлі. Проте українські морські піхотинці разом із Державною прикордонною службою України тримають оборону острова", - йдеться у повідомленні ВМС.

"До острова Зміїний підійшли дві нерозпізнані цілі. Окупанти з погрозами вимагають від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства", — повідомили вранці у відомстві.

Також ДПСУ опублікувала запис звернення до українських силовиків, що транслюється, як очевидно з контексту, російськими загарбниками. Ті закликають згорнути роботу радіолокаційної станції на острові і не чинити опір.

Нагадаємо також, що ЗСУ повідомили, що використовують безпілотні літальні апарати типу Bayraktar у Чорноморській операційній зоні, за міста Генічеськ, Скадовськ, селище Чаплинка на Херсонщині ведуться бої.

Крім того, у Держприкордонслужбі повідомили про бої на околицях Сум. У відомстві заявили, що російські сили наступають з боку Конотопа.