Військові ведуть бої з загарбниками в околицях Сум

Збройні сили, Прикордонні війська та Національна гвардія ведуть бої із російськими загарбниками на околицях Сум. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп.

Також "Суспільне" з посиланням на власні джерела в обласній адміністрації повідомляє, що в 14.25 ворогом була розбита військова частина в Охтирці.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін під час екстреного звернення до громадян заявив про початок воєнної операції на Донбасі. Росія здійснила удари по українській військовій інфраструктурі та прикордонникам.

Державний кордон України російські війська атакували з боку РФ та Білорусі. Вони застосовують артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану в Україні.