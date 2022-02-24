Военные ведут бои с захватчиками в окрестностях Сум

Вооруженные силы, Пограничные войска и Национальная гвардия ведут бои с русскими захватчиками в окрестностях Сум. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации, РФ совершает наступление со стороны н.п. Конотоп.

Также "Общественное" со ссылкой на собственные источники в областной администрации сообщает, что в 14:25 врагом была разбита воинская часть в Ахтырке.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин во время экстренного обращения к гражданам заявил о начале военной операции в Донбассе. Россия нанесла удары по украинской военной инфраструктуре и пограничникам.

Государственная граница Украины российские войска атаковали со стороны РФ и Беларуси. Они используют артиллерию, тяжелую технику и стрелковое орудие.

Верховная Рада поддержала введение военного положения в Украине.