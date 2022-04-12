"Укрпочта" выпускает марку в честь отправки русского корабля по известному адресу защитниками острова Змеиный

12 апреля “Укрпочта” вводит в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

"Все привыкли, что 12 апреля праздновали день запуска космического корабля, автором которого, кстати, был Сергей Королев из Житомира. И я уверен, что с каждого утюга в России будут об этом снова рассказывать. Но нам в "Укрпочте" тоже есть что ответить", — прокомментировал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

По его словам, чтобы не нарушать традицию, в "Укрпочте" решили запустить марку с соответствующим кораблем тоже 12 апреля на Главпочтамте, на Майдане в Киеве в 12:30.

"Мне кажется, это именно то место, которое достойно перенять эстафету с острова Змеиный", — заявил Смелянский.

Он сообщил, что запуск марки состоится в это же время почти по всем областным центрам Украины.