"Укрпошта" випускає марку на честь відправлення російського корабля за відомою адресою захисниками острова Зміїний

12 квітня "Укрпошта" вводить в обіг поштові марки "Російський військовий корабель, йди…!".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

"Всі звикли, що 12 квітня святкували день запуску космічного корабля, автором якого, до речі, був Сергій Корольов із Житомира. І я впевнений, що з кожної праски в Росії будуть про це знову розповідати. Але нам в "Укрпошті" теж є що відповісти. І щоб не порушувати традицію, ми вирішили запустити марку з відповідним кораблем також 12 квітня на Головпоштамті, на Майдані в Києві о 12:30 Мені здається це саме те місце, яке має перейняти естафету з острова Зміїний", — прокоментував голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він повідомив, що запуск марки відбудеться в цей же час майже у всіх обласних центрах України.