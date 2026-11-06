Росія знищила 800 тис. кв. м складів лише за три місяці: оренда злетіла на 13%

У липні-вересні 2026 року російські війська здійснили 153 атаки на складські об'єкти в Україні, знищивши 800 тисяч квадратних метрів приміщень. Загалом із початку повномасштабного вторгнення у 2022 році втрати складських площ сягнули 2,1 млн кв. м.

Як пише Dilo, про це свідчать дані Інфляційного звіту Національного банку України за жовтень.

Як руйнування складів впливають на ринок

Масовані удари по логістиці вже призвели до стрибка витрат для українського підприємництва:

Оренда квадратних метрів: За оцінками ринку, орендні ставки на якісні складські площі лише за кілька місяців зросли на 12–13%.

За оцінками ринку, орендні ставки на якісні складські площі лише за кілька місяців зросли на 12–13%. Зміна логістичних ланцюгів: Зростання цін пояснюється вимушеною децентралізацією мереж, подовженням маршрутів перевезень та подрібненням партій товарів.

Зростання цін пояснюється вимушеною децентралізацією мереж, подовженням маршрутів перевезень та подрібненням партій товарів. Дефіцит та асортимент: Знищення товарних запасів і перебої з постачанням обмежують пропозицію окремих позицій на ринку та звужують асортимент у магазинах.

У регуляторі очікують, що у IV кварталі обсяги нових втрат можуть зменшитися завдяки подрібненню збереження товарних запасів, диверсифікації та частковому відновленню пошкоджених об'єктів.

Наслідки посилення атак на бізнес разом із блокадою портів сповільнять зростання реального ВВП України у 2026 році на 1,9 відсоткового пункта (в.п.), а також додадуть близько 0,7 в.п. до річного рівня інфляції.

Прогноз на 2027 рік

За базовим сценарієм НБУ негативний вплив атак збережеться й надалі – блокада морських портів триватиме протягом першого півріччя 2027 року.

Атаки на складську та логістичну інфраструктуру продовжаться, однак їхній негативний ефект на виробництво поступово послаблюватиметься завдяки адаптації українського бізнесу.

Нагадаємо, посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру столиці спричинило безпрецедентний дефіцит складських приміщень. За січень-серпень 2026 року обсяг конкурентної пропозиції складів у Київському регіоні скоротився на 34% — до 1,05 млн кв. м.