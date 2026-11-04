Через обстріли складські площі Київщини скоротилися на 34%: вільних приміщень майже немає

Через руйнування логістичної інфраструктури вакантність складської нерухомості Київського регіону впала нижче 1%, а орендні ставки продовжили зростати. Водночас нове будівництво поки не компенсує втрат площ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на Expandia.

У січні-серпні 2026 року конкурентна пропозиція складської нерухомості Київського регіону скоротилася на 34% – до 1,05 млн кв. м. Причиною стали посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру та руйнування складських об’єктів. Про це йдеться в дослідженні EXPANDIA – представника CBRE в Україні та Молдові.

За даними компанії, станом на кінець червня обсяг конкурентної пропозиції складів відновився до довоєнного рівня 2021 року й становив близько 1,6 млн кв. м. Однак подальші руйнування нівелювали це відновлення.

Скорочення пропозиції відбулося попри активне нове будівництво. У першому півріччі 2026 року в експлуатацію ввели близько 150 тис. кв. м складських площ – на 28% більше, ніж за аналогічний період торік. Водночас нові об’єкти дедалі частіше заміщують зруйновані площі, а не збільшують загальну пропозицію на ринку.

Вакантність впала нижче 1%, оренда дорожчає

Через руйнування складських об’єктів і потребу компаній знайти приміщення на заміну втраченим вільних площ на ринку майже не залишилося. Станом на кінець серпня 2026 року вакантність складської нерухомості Київського регіону становила менше 1%.

Особливо гострим залишається дефіцит якісних мультитемпературних складів, пропозиція яких була обмеженою й до повномасштабної війни.

Дефіцит приміщень вплинув і на орендні ставки. У серпні ефективна прайм-ставка на сухі склади зросла на 8% від початку року – до $5,7 за кв. м на місяць без ПДВ та операційних витрат.

Запитувані ставки збільшилися в середньому на 10% і становили 210-270 грн за кв. м на місяць, або $4,7-6 за кв. м. Попри це, більшість орендних угод і надалі укладали в гривні, хоча траплялися й договори з деномінацією в доларовому еквіваленті.

Бізнес переїжджає та розподіляє запаси між регіонами

За підсумками січня-серпня 2026 року валове поглинання складських площ становило близько 180 тис. кв. м – на 6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Однак характер попиту протягом року змінювався. Якщо в першому півріччі активність орендарів забезпечував переважно органічний попит, то в липні–серпні значну роль відігравали переїзди бізнесу через воєнні дії.

Загалом переїзди, зокрема з розширенням, становили 82% усіх угод за цей період. На розширення припало 18%.

Найбільшу частку орендної активності сформували логістичні оператори – 42%, компанії оптової та роздрібної торгівлі – 38%, а також підприємства сектору FMCG – 20%.

Через безпекові ризики великі компанії дедалі частіше розподіляють товарні запаси між складськими об’єктами в західних регіонах України. Такий підхід має допомогти підтримувати безперервність операційної діяльності.

Дефіцит складських площ може зберегтися до кінця року

За прогнозом директора департаменту складської та промислової нерухомості EXPANDIA Наталії Сокирко, до кінця 2026 року ринок адаптуватиметься до значного скорочення пропозиції. Попит залишатиметься високим як через потребу заміщувати втрачені об’єкти, так і завдяки потребам ключових груп орендарів.

Водночас критично низький обсяг доступних приміщень стримуватиме фактичні обсяги поглинання. Нове будівництво може частково послабити дефіцит, але не компенсує всіх втрат.

Подальша активність девелоперів залежатиме від безпекової ситуації. За умов невизначеності вони, ймовірно, обережніше ставитимуться до спекулятивних проєктів, натомість більш актуальним може стати будівництво складів під потреби конкретного орендаря (built-to-suit) або для власного використання компаній.

Нагадаємо, у вересні співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак заявив про те, що заяви про знищення 90% складських приміщень в Україні не відповідають дійсності та є маніпуляцією, спрямованою на створення паніки. За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити логістичну інфраструктуру. Тому українцям не варто скуповувати товари про запас.