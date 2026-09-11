Україна втратила половину складів: співвласник мережі розповів про ситуацію в ритейлі та ризики дефіциту

Заяви про знищення 90% складських приміщень в Україні не відповідають дійсності та є маніпуляцією, спрямованою на створення паніки. За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити логістичну інфраструктуру. Тому українцям не варто скуповувати товари про запас.

Як пише Dilo, про це заявив співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак.

Скільки складів знищено

Підприємець нагадав, що нещодавно медіа підхопили інформацію, нібито 90% складів в Україні знищено. Слідом з’явилися фотографії з порожніми полицями в магазинах.

"Прямо "перемога" Росії над українським ритейлом. Вважаю, що поширення такої дезінформації грає на руку лише ворогу. Ми ж маємо критично ставитися до цифр і фактів", - наголосив Шостак.

Він зауважив, що наразі знищити всі склади неможливо. Від початку війни в Україні знищено 2,1 млн кв. м складів класу А і Б+. Із них 1,5 млн - в Київській області. Причому 900 тисяч кв. м знищено від початку 2026 року. На початок війни кількість українських складів оцінювалася десь на рівні 4,2 млн кв. м класу А і Б. Також від початку війни введено в експлуатацію ще 800 тис. кв. м.

Разом в Україні було 5 млн кв.м складських площ. Знищено 2,1 млн кв.м. А залишилося приблизно 2,9 млн кв.м. Тобто практично 50% вищих класів. Шостак вважає, що якщо врахувати складські приміщення великих підприємств по всій країні, це додасть ще десятки мільйонів квадратних метрів різних класів. Він підкреслив, що за такої інтенсивності Росії знадобляться десятиліття, щоб знищити 90% українських складів, за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні.

"Тому поширення подібних новин вважаю підривом репутації української логістики та способом маніпулятивними діями створити паніку всередині країни", - констатував Шостак.

Ситуація в ритейлі

Шостак визнав, що атаки на магазини та склади завдають ритейлу значної шкоди.

"Гірко визнавати, але те, що відбувається зараз, - справжня трагедія. І якщо хтось хоче підтримати улюблену мережу - приходьте. Робіть покупки. Це найкраща підтримка в реальності, що склалася", - зазначив співвласник мереж EVA і Varus.

Водночас він закликав не скуповувати панічно товар, адже дефіциту в Україні не буде. За його оцінкою, потрібний товар завжди можна буде знайти якщо не в цьому, то в іншому магазині. У разі пошкодження чи знищення торговельного об'єкта мережам потрібно максимум два тижні для відновлення ланцюгів постачання та відкриття нової точки.

Удари РФ по складам

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, в Україні через атаки Росії знищено близько 90% потужностей для зберігання продовольства. Проте загрози голоду і системному фізичному дефіциту продуктів немає.

Лише за останні дні пошкоджень зазнали такі підприємства: