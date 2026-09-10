Чи буде Novus обмежувати продаж продуктів через атаки РФ: що кажуть у мережі

Атаки Росії на складську та логістичну інфраструктуру завдали мережі Novus збитків на мільярди гривень та змусили компанію перебудувати систему постачання. Проте у мережі не бачать наразі передумов для системного дефіциту продуктів і не планують обмежувати їх продаж.

Про це Dilo повідомила керівниця відділу зовнішніх комунікацій та зв’язків з громадськістю мережі Novus Кристина Івченко.

Збитки Novus від атак РФ сягнули мільярдів гривень

Атаки РФ на складську та логістичну інфраструктуру завдали Novus прямих матеріальних збитків і суттєво вплинули на операційну модель компанії. Зупинка роботи основної логістичної інфраструктури означала необхідність фактично перебудувати систему постачання, зазначила Івченко.

Збитки складаються з кількох частин: це безпосередньо пошкоджена інфраструктура, товарні запаси, а також додаткові витрати, пов’язані з переходом на нову логістичну модель.

"Остаточна оцінка збитків наразі триває, тому називати конкретну суму передчасно. Йдеться про мільярди гривень", - сказала керівниця відділу зовнішніх комунікацій.

Чи є дефіцит продуктів у магазинах

На сьогодні не спостерігається передумов для системного дефіциту продуктів харчування в мережі.

"Усі магазини Novus продовжують працювати, товари надходять до магазинів, а система постачання адаптована до нових умов", - заявила Івченко.

Щодо окремих позицій, то ситуація може змінюватися залежно від конкретного постачальника, регіону чи логістичного маршруту. У таких випадках Novus може точково змінювати матрицю, шукати альтернативного постачальника або інший канал доставки. Але це не означає системного скорочення асортименту чи дефіциту окремих груп товарів, пояснила Івченко.

"Станом на зараз Novus не планує запроваджувати обмеження на продаж продуктів. Для цього наразі немає передумов. Ми щодня контролюємо ситуацію з постачанням і за потреби оперативно адаптуємо логістику", - сказала керівниця відділу зовнішніх комунікацій.

Якщо ситуація на ринку змінюватиметься, Novus буде реагувати відповідно до реальної потреби.

Купувати продукти у великих кількостях про запас наразі немає потреби, наголосила Івченко.

"Ми розуміємо занепокоєння покупців після атак на логістичну інфраструктуру, однак ситуація з наявністю основних продуктів контрольована. Те, що в окремих регіонах люди почали скуповувати крупи чи інші товари, може бути саме реакцією на очікування дефіциту. Але масові об'ємні закупівлі, навпаки, можуть створювати короткостроковий ажіотаж там, де об’єктивної нестачі товару немає", - зауважила вона.

Novus змінив логістичну модель через атаки РФ

Після атак Novus перейшов до розподіленої моделі логістики: працює через альтернативні хаби, оптимізує маршрути, залучає додаткові складські потужності та активно розвиває прямі поставки від виробників і локальних постачальників.

"Така модель дозволяє забезпечувати безперебійну роботу всієї мережі, але водночас є складнішою та дорожчою в операційному управлінні. Зросли витрати на логістику, зберігання, транспортування та організацію додаткових ланок постачання", - розповіла Івченко.

Які супермаркети ввели обмеження на окремі групи продуктів

У мережі гіпермаркетів "Ашан" діють обмеження на купівлю окремих груп продуктів. В одному чеку можна придбати до 6 штук або 6 кг вагового товару, а яєць - до 6 десятків. Для більших обсягів мережа пропонує звертатися через окремий канал для оптової закупівлі.

Наприкінці серпня мережа супермаркетів АТБ ввела тимчасові обмеження на продаж соціальних груп товарів — не більше 6 одиниць в одні руки.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що російські атаки на підприємства харчової промисловості України можуть завдати економіці втрат у розмірі 2-3% ВВП. Росія знищує виробничі потужності, склади та логістичні об'єкти, однак наразі загрози дефіциту продовольства немає.