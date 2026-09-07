Що з бургерами? У McDonald's пояснили відсутність деяких позицій

У мережі ресторанів McDonald’s в Україні можуть бути тимчасово недоступні деякі позиції меню в окремих ресторанах через затримки з постачанням.

Про це Dіlo заявили в пресслужбі McDonald’s в Україні, коментуючи публікації у Threads щодо відсутності деяких позицій у меню.

У McDonald’s пояснили відсутність деяких позицій у меню

У соцмережі Threads користувачі повідомили, що в McDonald’s у Гатному на Київщині нібито почали закінчуватися деякі продукти. Зокрема, під час замовлення частина позицій виявилася недоступною. Повідомлялося, що у цьому ресторані тимчасово відсутні деякі бургери зі свининою, яловичиною та курятиною.

Фото: Threads

У McDonald’s пояснили ситуацію та розповіли, чи справді є проблеми з постачанням продуктів.

"Через затримки в постачанні, спричинені частими й тривалими повітряними тривогами, деякі позиції можуть бути тимчасово недоступні в окремих ресторанах", - повідомили в пресслужбі.

У McDonald’s також наголосили, що працюють разом із логістичним партнером, щоб забезпечити стабільне постачання продукції до ресторанів.

"Актуальне меню конкретного ресторану можна переглянути в застосунку "МакДональдз", на терміналах самообслуговування або в застосунках партнерів із доставки", - додали в пресслужбі McDonald’s в Україні.

Удари РФ по складах

Росія з серпня 2026 року цілеспрямовано б’є по складах і продовольчій логістиці України.

Збитки від атак РФ на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області.

Водночас міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький наголошував, що дефіциту продуктів в Україні через удари по складах не очікується. Запасатися базовими продуктами більш ніж на місяць не потрібно.

Нагадаємо, мережа ресторанів Gastro Family може закрити кілька закладів. Раніше під час зимового сезону мережа Gastro Family вже припинила роботу чотирьох неефективних закладів.