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Что с бургеры? В McDonald's объяснили отсутствие некоторых позиций

McDonald&#39;s
В McDonald&#39;s сообщили о временной недоступности некоторых позиций в меню/Фото: Facebook McDonald&#39;s

В сети ресторанов McDonald's в Украине могут быть временно недоступны некоторые позиции меню в отдельных ресторанах из-за задержек поставок.

Об этом Dilo заявили в пресс-службе McDonald's в Украине, комментируя публикации в Threads об отсутствии некоторых позиций в меню.

В McDonald's объяснили отсутствие некоторых позиций в меню

В соцсети Threads пользователи сообщили, что в McDonald's в Гатном в Киевской области якобы начали заканчиваться некоторые продукты. В частности, при заказе часть позиций оказалась недоступной. Сообщалось, что в ресторане временно отсутствуют некоторые бургеры со свининой, говядиной и курятиной.

В McDonald's объяснили ситуацию и рассказали, действительно ли есть проблемы с поставкой продуктов.

"Из-за задержек в поставках, вызванных частыми и длительными воздушными тревогами, некоторые позиции могут быть временно недоступны в отдельных ресторанах", - сообщили в пресс-службе.

В McDonald's также отметили, что работают вместе с логистическим партнером, чтобы обеспечить стабильную поставку продукции в рестораны.

"Актуальное меню конкретного ресторана можно просмотреть в приложении "МакДональдс", на терминалах самообслуживания или в приложениях партнеров по доставке", - добавили в пресс-службе McDonald's в Украине.

Удары РФ по составам

Россия с августа 2026 года целенаправленно сказывается на складах и продовольственной логистике Украины.

Ущерб от атак РФ на складскую инфраструктуру Украины еще подсчитывается, но речь идет о десятках миллиардов гривен. Больше всего от атак пострадали Киевская и Днепропетровская области.

В то же время министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий подчеркивал, что дефицита продуктов в Украине из-за ударов по составам не ожидается. Запасаться базовыми продуктами больше чем на месяц не нужно.

Напомним, сеть ресторанов Gastro Family может закрыть несколько заведений. Ранее в зимний сезон сеть Gastro Family уже прекратила работу четырех неэффективных заведений.

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